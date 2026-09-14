«الأمن السيبراني» يشارك في «جيسيك غلوبال 2026»

يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بجناح في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»، الذي تنطلق أعماله في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، يوم 16 سبتمبر الجاري، ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «سايبر فيرست: النظام الرقمي الجديد».

ويستعرض المجلس، خلال مشاركته في الدورة الـ15 من الحدث، أحدث التوجهات والحلول الوطنية في مجال الأمن السيبراني، في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً، وما تفرضه التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتقنيات الناشئة من تحديات وفرص أمام الحكومات والمؤسسات والاقتصادات.

ويضم جناح مجلس الأمن السيبراني أربع مناطق رئيسة تستعرض جوانب مختلفة من الابتكار في مجال الأمن السيبراني، تشمل منطقة التكنولوجيا التشغيلية، التي تضم شركات وحلولاً متخصصة في هذا المجال، ومنطقة الذكاء الاصطناعي التي تستعرض مختبر الاختبار والتحقق، وتقنية الهولوغرام، ومشروع «سايبر إي 71»، و«النسيج السيبراني الوطني»، وتقنية «فيديو برين».