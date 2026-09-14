بطاقة «إسعاد» لطلبة برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي

وقّع مركز بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، وبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، مذكرة تعاون تهدف إلى توفير بطاقة الخصومات المميّزة «إسعاد» للطلبة المبتعثين ضمن البرنامج، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها البطاقة لدى مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والترفيهية والصحية والتعليمية، المشاركة في برنامج «إسعاد»، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وجاء توقيع المذكرة خلال فعاليات اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة من الطلبة المبتعثين في البرنامج، حيث وقّعها مدير مركز بطاقة «إسعاد»، العميد صلاح المرزوقي، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتورة آمنة المازمي، بحضور مدير عام الهيئة رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، عائشة عبدالله ميران.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التعاون يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، التي تضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية، وتولي الطلبة الإماراتيين المتفوقين عناية خاصة، إيماناً بدورهم المحوري في صناعة المستقبل، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها في مختلف المجالات. ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية، بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات المقبلة.