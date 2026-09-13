ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، الدكتور آبي أحمد، على هامش أعمال قمة مجموعة «بريكس» في نيودلهي. ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدكتور آبي أحمد، وتمنيات سموّه لإثيوبيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الدكتور آبي أحمد سمو الشيخ خالد بن محمد تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، واستثمار ما تزخر به من فرص وإمكانات للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، وبناء شراكات نوعية تدعم التقدم والازدهار والتنمية للبلدين وتحقق مصالحهما المشتركة.