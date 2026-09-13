ولي عهد أبوظبي يبحث دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة مع الرئيس الإيراني

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور مسعود بزشكيان، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي. وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة، وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها.