جامعة كلباء تضع «التوظيف» ضمن أولويات تأهيل خريجيها

وضعت جامعة كلباء قابلية توظيف الطلبة وجاهزية الخريجين للعمل في القطاعات الوطنية ذات الأولوية في صدارة ركائز خطتها الاستراتيجية لعام 2026، عبر تزويدهم بالمهارات التطبيقية والاعتمادات اللازمة لسوق العمل، ضمن خريطة طريق تضم 205 مبادرات و84 هدفاً استراتيجياً، وتقيس نتائجها من خلال 24 مؤشر أداء رئيساً.

وأطلقت الجامعة رسمياً خطتها الاستراتيجية لعام 2026، التي تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رائداً في العلوم والتميز الرياضي والتعليم العالي، وتمكين الجيل المقبل وتأهيله للقيادة والابتكار، إلى جانب الارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي والبحثي والمؤسسي.

وجاء إطلاق الخطة خلال اجتماع موسع حضره قيادات الجامعة وفريق العمل المسؤول عن صياغة الاستراتيجية، واستعرضت خلاله الجامعة أهدافها ومحاورها الرئيسة وآليات تنفيذها، تمهيداً للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التطبيق الفعلي، وفق منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأداء.

وتستند الخطة إلى نموذج «SPRINT»، الذي يقوم على ركائز استراتيجية مترابطة، تتصدرها قابلية توظيف الطلبة، من خلال تزويد الخريجين بالمهارات التطبيقية والاعتمادات اللازمة لضمان جاهزيتهم للعمل في القطاعات الوطنية ذات الأولوية.

وتمتد الركائز إلى تحقيق التميز في الأداء والاستدامة، عبر بناء مؤسسة فعالة ومسؤولة تقوم على تكامل الموارد والعمليات والتكنولوجيا، إلى جانب تعظيم أثر البحث والابتكار، بحيث لا تتوقف البحوث عند حدود الإنجاز الأكاديمي، وإنما تنتقل إلى إحداث تأثير ملموس يخدم المجتمع وقطاعات الصناعة.

وتستهدف الخطة دعم التحول المجتمعي المتكامل عبر التعليم متعدد التخصصات والأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز الرفاهية وإحداث تحول اجتماعي إيجابي، فضلاً عن تعزيز منظومة التعلم مدى الحياة، من خلال تبني التحول الرقمي وتوفير مسارات تعليمية مرنة تستجيب لاحتياجات المتعلمين على امتداد مسيرتهم المهنية.

وتشمل الركائز أيضاً بناء شراكات تحويلية وتحالفات استراتيجية محلية وعالمية تتجاوز الأطر التقليدية للشراكات.