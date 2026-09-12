«كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«إم بي إنرجي» تستكشف فرص التعاون

وقّعت كل من«كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«إم بي إنرجي» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون عبر سلسلة القيمة الخاصة بالأمونيا في ألمانيا وأوروبا.

ويجمع هذا التعاون بين القدرات العالمية لـ«فيرتيغلوب» في إنتاج وتوريد الأمونيا، وخبرات «إم بي إنرجي» في مجال البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، ومكانة «كوفيسترو» الرائدة بين كبار المستهلكين الصناعيين للأمونيا في ألمانيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس شركة «فيرتيغلوب»، أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، إمكانية توريد الأمونيا عبر محطة استيراد مقترح إنشاؤها وتشغيلها عن طريق «إم بي إنرجي»، الشركة المستقلة والمتكاملة العاملة في قطاع الطاقة، في منطقة بلومنساند بمدينة هامبورغ.

وتبحث «فيرتيغلوب» إمكانية الاستثمار في حصة ملكية بمحطة هامبورغ. وستقوم «كوفيسترو»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مواد البوليمرات عالية الجودة، بدراسة إمكانية استلام الأمونيا التي يتم توريدها عبر المحطة المقترحة لاستخدامها كمادة خام في عملياتها الإنتاجية ولتلبية احتياجاتها من إمدادات الهيدروجين.

ومن خلال تطوير مسار إضافي لواردات الأمونيا إلى ألمانيا، يسهم هذا التعاون في تنويع خيارات التوريد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الداعمة للقطاع الصناعي الأوروبي.

كما ستبحث الشركات فرص تلبية احتياجات عملاء آخرين من القطاع الصناعي في مختلف أنحاء أوروبا.

وستتعاون الشركات الثلاث لتقييم المتطلبات التجارية والفنية واللوجستية اللازمة لتوريد الأمونيا عبر هامبورغ، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية للمحطة المقترحة والكميات وترتيبات التسليم والنقل إلى العملاء الصناعيين، إضافة إلى تقييم البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة، بما يشمل خطوط الأنابيب، ووسائل النقل النهري وعبر السكك الحديدية.

وتُعد الأمونيا مادة أولية أساسية لصناعة الكيماويات، كما يمكن استخدامها أيضاً كناقل للهيدروجين.

ويمكن أن يسهم توفير إمدادات موثوقة وتنافسية من الأمونيا منخفضة الكربون والمنتجة باستخدام الطاقة المتجددة في خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الكيماويات، ودعم تنفيذ النقلة النوعية في قطاع الطاقة.

وستُشكّل البنية التحتية الخاصة بمنظومة الاستيراد والتخزين والنقل ركيزة أساسية لإتاحة هذه الإمدادات على نطاق صناعي.