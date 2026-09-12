‏«XRG» و«أدنوك» و«سيفي» تعزز إمدادات الغاز إلى ألمانيا وأوروبا

وقّعت «XRG» و«أدنوك» وشركة «سيفي» الألمانية، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص العمل المشترك عبر سلاسل القيمة الخاصة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، بما يعزز التزام هذه الشركات بتوفير إمدادات طاقة موثوقة وتنافسية لألمانيا وأوروبا.

وتستند المذكرة إلى الشراكة القائمة بين الأطراف الثلاثة، وتجمع بين قدراتهم المتكاملة من خلال إمدادات «أدنوك» والإمدادات الدولية المتنوعة التي تمتلكها «XRG»، وتسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين «أدنوك» و«XRG» و«سيفي».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«XRG»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رئيساً للمجتمع الدولي في مختلف القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحفيز النمو والتقدم».

وبموجب المذكرة ستعمل الأطراف على استكشاف فرص التعاون في أربعة مجالات رئيسة، تشمل تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات في ألمانيا وأوروبا بالاستفادة من القدرات المتكاملة لـ«أدنوك»و«XRG» في قطاعي الغاز والغاز الطبيعي المسال، كما سيتم بحث تطوير الأسواق وفرص النمو بعيد المدى وتعزيز مرونة أسواق الطاقة، وتشمل مجالات التعاون كذلك تعزيز موثوقية سلاسل الإمداد من خلال الاستفادة من الأصول والبنية التحتية والقدرات المتكاملة للأطراف، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة وتطويرها، على أن تستكشف الشركات الثلاث فرص تحسين إدارة محافظ الأعمال وحركة الشحن.