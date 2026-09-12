اتفاقيات استراتيجية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا

أعلنت كل من «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» عن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركات ألمانية رائدة.

وتمهد الاتفاقيات لإمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز خمسة مليارات يورو.

ووقّعت «أدنوك» وشركة «آر دبليو إي للتوريد والتجارة المحدودة» خطاب نوايا للعمل على استكمال اتفاقيات طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الجانبين في فبراير الماضي.

كما وقّعت «تعزيز» وشركة «كوفيسترو» خطاب نوايا يحدد الخطوات التالية لدراسة الجدوى التي يجريانها لتطوير سلسلة قيمة عالمية المستوى لمادة ثنائي فينيل الميثان ثنائي الإيزوسيانات (MDI) في مدينة الرويس الصناعية.

وأبرمت «أدنوك» و«XRG» وشركة «سيفي» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص للتعاون الاستراتيجي عبر سلاسل القيمة الخاصة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

كما وقّعت«كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«إم بي إنرجي» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون لدعم إنشاء سلاسل إمداد للأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا.

ووقّعت «مصدر» و«آر دبليو إي» مذكرة تفاهم لدراسة مشاركتهما في العروض المستقبلية لمشروعات طاقة الرياح البحرية في ألمانيا.

كما وقّعت «مصدر» وشركة «لوكسكارا» مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية لدراسة فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة الرياح البحرية وحلول تخزين الطاقة في البطاريات في ألمانيا وأوروبا.

ووقّعت «أدنوك» اتفاقيات تعاون مع شركات «بوش» و«سيمنس» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.