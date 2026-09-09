بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل تشارك في «الفارس الشهم 3»

وصلت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل إلى مدينة العريش المصرية، للمشاركة في جهود عملية «الفارس الشهم 3»، وخوض تجربة ميدانية للتعرف عن قرب إلى منظومة العمل الإنساني والإغاثي، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتهدف مشاركة البعثة إلى تعزيز خبرات المشاركين في مجال العمل الإنساني، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والتطوع والعطاء لديهم، من خلال إشراكهم في عدد من الأنشطة والمبادرات الميدانية التي تنفذها العملية في مدينة العريش.

ويتضمن البرنامج الميداني التعرف إلى مراحل تجهيز وتنظيم المساعدات الإنسانية، وآليات العمل المتبعة لإيصالها إلى مستحقيها، إلى جانب الاطلاع على أدوار فِرَق عملية «الفارس الشهم 3»، وجهودها المتواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وتجسد مشاركة بعثة تمكين قادة المستقبل أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة، من خلال إكسابهم خبرات ميدانية تسهم في ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، وترجمة قِيَم العطاء والتكافل إلى ممارسات عملية، بما يعزز وعيهم بالمسؤولية المجتمعية، ويهيئهم للإسهام في مواصلة نهج دولة الإمارات الراسخ في العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين، والذي تجسده عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.