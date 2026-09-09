«الخارجية»: الإمارات لا تعلق على تقارير إعلامية أو تكهنات بشأن محادثات قادة الحكومات

أكدت وزارة الخارجية أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات، ومنذ السابع من أكتوبر تركزت جهود دولة الإمارات على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف.

كما حافظت الجهات الحكومية، في كل من دولة الإمارات وإسرائيل، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الحاجة جرى، ولايزال، تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية.