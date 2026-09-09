الإمارات تستعرض ريادتها في التقاضي الرقمي خلال مؤتمر قضاة «بريكس» بالهند

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر رؤساء القضاة والسلطات القضائية للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، الذي استضافته جمهورية الهند, خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري, في نيودلهي.

وترأس وفد الدولة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، محمد حمد البادي الظاهري، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، ومدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة, محمد سعيد ناصر الشبلي.

وأكد الظاهري، في كلمته، أهمية التعاون القضائي والقانوني، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي بين الدول الأعضاء في المجموعة، بما يسهم في تطوير المنظومات العدلية، والارتقاء بممارساتها وفق أفضل المعايير والتجارب الدولية.

وأشار إلى نجاح دولة الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، من خلال تطوير منظومتها التشريعية والقضائية، وتوسيع نطاق التقاضي الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وبما يصون ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون.

وناقش المؤتمر عدداً من المحاور، من ضمنها «الوساطة كآلية استراتيجية لحل النزاعات التجارية الدولية في اقتصاد معولم»، و«إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية عبر الحدود.. تحديات وآفاق التنسيق الإجرائي»، و«الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي ومستقبل الإدارة القضائية»، و«القيادة القضائية في الحوكمة البيئية والنهوض بأنظمة الطاقة المستدامة».

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لدول «بريكس»، وتطوير التعاون وتنظيم الزيارات المشتركة وبرامج الدراسات، ضماناً للتقارب بين النظم القضائية، وتكوين العلاقات على أساس الشراكة المتساوية.