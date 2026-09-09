10.9 ملايين درهم تبرعات «سحاب الخير» لدعم 43 ألف مستفيد حول العالم

أسهمت مبادرة «سحاب الخير»، التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع شركة «العربية للطيران»، في تحويل المساهمات البسيطة للمسافرين على متن رحلات الناقلة، إلى مشاريع خيرية وإنسانية مستدامة، انتفع بها 43 ألفاً و733 مستفيداً.

وبلغ إجمالي قيمة التبرعات، التي خُصصت لتنفيذ هذه المشاريع، نحو 10.9 ملايين درهم، وذلك منذ انطلاق المبادرة في عام 2006 وحتى نهاية عام 2025.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، أن المبادرة تقوم على فكرة بسيطة تتيح للمسافرين المشاركة في العمل الخيري أثناء رحلاتهم عبر وضع مساهماتهم في مغلفات مخصصة على مقاعد الطائرة، لتتولى الجمعية توجيه حصيلة التبرعات نحو مشاريع محددة في البلدان التي تصل إليها رحلات «العربية للطيران».

وأكد أن قيمة المبادرة لا تكمن فقط في جمع التبرعات، بل في تحويلها إلى مدارس ومستوصفات وآبار ومشاريع إنتاجية، لتصبح المساهمة التي تبدأ من مقعد الطائرة جزءاً من مشروع تنموي ينتفع به أشخاص يحتاجون إليه في بلدان أخرى، مبيناً أن استمرار المبادرة طوال هذه السنوات يعكس قدرة الشراكة بين الجمعية والناقلة على فتح أبواب جديدة للعمل الخيري.