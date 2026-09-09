شرطة الشارقة تستعيد مسابيح كهرمان بـ 100 ألف دولار خلال 24 ساعة من سرقتها

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، من ضبط متهمين بالاستيلاء، بالحيلة، على بضاعة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار، وهي عبارة عن مسابيح ثمينة مصنوعة من الكهرمان، واستعادة المسروقات كاملة خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة المختصة، يفيد بتعرض شخص من جنسية دولة آسيوية للسرقة، بعدما عرض بضاعته للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتواصل معه أحد الأشخاص مدعياً رغبته في شراء الكمية كاملة، وعقب الاتفاق على معاينة البضاعة، استدرج المتهمان المجني عليه إلى إحدى المناطق التابعة للإمارة، واستوليا عليها بالخديعة قبل أن يلُوذا بالفرار.

وأوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، العميد الدكتور خليفة بالحاي، أن الفرق المختصة باشرت فور تلقي البلاغ عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات وفحص الأدلة وتحليل البيانات، مستعينة بالتقنيات الأمنية الحديثة، مشيراً إلى أن التحريات المكثفة أسفرت عن كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهما بدقة، وصولاً إلى تحديد موقعهما في إحدى الإمارات المجاورة.

وأضاف أنه بالتنسيق الفوري مع الأجهزة الأمنية في الإمارة المعنية، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع المتهمَين، وتمكنت من ضبطهما واستعادة المسروقات كاملة خلال أقل من 24 ساعة.