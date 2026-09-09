شرطة أبوظبي تشارك في «توصيل» لتعزيز سلامة سائقي «الدليفري»

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي في ملتقى «توصيل»، الذي نظمه مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، بمشاركة سائقي دراجات التوصيل في إمارة أبوظبي، وبحضور عدد من القيادات، والشركاء الاستراتيجيين، وممثلي شركات التوصيل، ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، وترسيخ ممارسات القيادة الآمنة، والارتقاء بمستويات السلامة في قطاع خدمات التوصيل.

‏ وشهد الملتقى حضور المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي، ومدير مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، العميد سيف حمد الزعابي، ومدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، العميد أحمد ناصر الزيدي، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين في مركز النقل المتكامل وممثلي شركات التوصيل العاملة في الإمارة، ‏ وسلّط الملتقى الضوء على أهمية تعزيز الوعي المروري لدى سائقي دراجات التوصيل، والالتزام بقواعد السير والمرور ومتطلبات السلامة على الطرق، بما يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات الخطرة، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق، وتعزيز بيئة مرورية أكثر أماناً.