جناح الإمارات يُفتتح اليوم في «المعرض الدولي للطيران والفضاء» بمصر

يفتتح الجناح الوطني لدولة الإمارات أبوابه، اليوم، ضمن فعاليات «معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026» الذي يُقام في مطار العلمين الدولي بمحافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، من الثامن إلى 10 سبتمبر الجاري.

ويحظى الحدث بدعم عدد من الجهات المصرية الرئيسة، بما في ذلك وزارة الدفاع والقوات الجوية المصرية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية ومصر للطيران. ويجمع المعرض، على مدار ثلاثة أيام، الحكومات والقوات المسلحة وسلطات الطيران المدني ووكالات الفضاء، والجهات الصناعية على مساحة عرض تبلغ 125 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من 50 دولة.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، وبتنظيم من مجموعة «أدنيك» إحدى شركات «مدن»، يضع الجناح قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في قلب أحد أبرز التجمعات العالمية المتخصصة. ويمتد الجناح الوطني لدولة الإمارات على مساحة 871 متراً مربعاً، ويجمع نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة العاملة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء، وصيانة الطائرات والتكنولوجيا المتقدمـــة، من بينها مجمـــوعــة «إيدج» وGeneration5 القابضة، ومجموعة أبوظبي للطيران والشركات التابعة لها، ومجموعة «ملتي ليفل»، ليقدم للزوار صورة متكاملة عن القدرات الصناعية والتكنولوجية المتنامية لدولة الإمارات.