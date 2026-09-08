طرق دبي تمنح «جارمن» حقوق تسمية محطة «أون باسيف» 10 سنوات

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حقوق تسمية محطة مترو «أون باسيف» لعلامة «جارمن»، من خلال «مجموعة أميت للتجزئة»، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات، وذلك بموجب اتفاقية تمتد لـ10 سنوات، ليصبح اسمها «محطة مترو جارمن».

وقالت الهيئة إن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الأصول التابعة لمنظومة النقل العام.

ووقّعت «أميت للتجزئة» و«هايبرميديا» الاتفاقية بحضور «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، والمخولة من الهيئة الإشراف على اتفاقات حقوق التسمية بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالمحسن كلبت، إن انضمام «جارمن» إلى مبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي يؤكد نجاحها في استقطاب العلامات التجارية الرائدة من مختلف قطاعات الأعمال في السوق المحلية.