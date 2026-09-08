رئيس الدولة يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً، «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الاتحادي لألمانيا، فريدريش ميرتس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.

كما يبحث الجانبان، خلال الزيارة، تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.