بلدية أبوظبي توعي ملاك العقارات باشتراطات مظلات مواقف السيارات

نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية مُلاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات، الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة، والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية.

وتشمل الاشتراطات مظلات مواقف السيارات، القائمة والجديدة، خارج حدود القسائم السكنية، سواء في مناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية.

وضمن فعاليات الحملة، نظمت البلدية ورشة توعوية بعنوان «أحياؤنا أجمل بالالتزام باشتراطات المظلات الخارجية».

وأوضحت البلدية أن طلب الحصول على تصريح تركيب مظلة سيارات خارج حدود القسيمة السكنية يتم تقديمه رقمياً، من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» (TAMM).

وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى منصة «تم» وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، ثم الانتقال إلى قسم «المساكن والإنشاءات» واختيار خدمة «إصدار تصريح تركيب مظلات سيارات خارج حدود القسيمة السكنية»، ومن ثم إرفاق الرسم التخطيطي أو المخطط والمستندات المطلوبة، ومن بينها مخطط الموقع وتحديد أبعاد المظلة، قبل إرسال الطلب لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتبلغ الرسوم المقررة 1000 درهم لطلب تصريح مظلة جديدة، فيما تبلغ رسوم التجديد السنوي 200 درهم إماراتي، ويُعفى المتعامل من الرسوم عند الحصول على التصريح النهائي لخدمة «تنظيم الأعمال خارج حدود القسيمة السكنية».

وتنص الاشتراطات على ألا تتجاوز المساحة القصوى للمظلة الواحدة 3 × 6 أمتار، فيما يجب ألا يقل أدنى منسوب لارتفاع المظلة عن 2.5 متر من سطح الرصيف، وألا يزيد أعلى منسوب لها على 4.5 أمتار.