«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» تعزز ممارسات الابتكار عبر فئاتها

تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي فتح المجال أمام التجارب التي تقدم رؤى جديدة وممارسات يمكن البناء عليها، وتسهم في توسيع مفهوم الابتكار ليشمل مختلف عناصر العمل الاتصالي، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات وبناء تواصل أكثر فاعلية واستدامة مع مجتمعاتها.

وتبرز «فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة» ضمن فئات الجائزة في دورتها الـ13، لتسلط الضوء على تجارب الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة وشبه الحكومية التي طورت نماذج جديدة في إدارة الاتصال، وربطت بين أدواته وممارساته المختلفة في إطار رؤية مؤسسية متكاملة.

ويمتد الابتكار من تطوير الاستراتيجيات والسياسات والهياكل التنظيمية، إلى تحسين آليات العمل والتنسيق الداخلي، وتطوير المنصات والحلول الرقمية، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في بناء علاقة أكثر فاعلية مع الجمهور وأصحاب المصلحة.

ويتيح هذا النهج للمؤسسات الانتقال من إدارة كل قناة أو مبادرة بصورة مستقلة إلى نموذج أكثر ترابطاً، تعمل فيه الرسائل والبيانات والفرق والأدوات باتجاه أهداف واضحة، وبآليات عمل قابلة للتطوير.

ولا يقتصر مفهوم الابتكار الذي تطرحه الفئة على استخدام التقنيات الجديدة، بل يشمل أيضاً إعادة التفكير في طريقة إدارة الاتصال نفسها، وتطوير أساليب أكثر مرونة وكفاءة للتفاعل مع الجمهور، وتعزيز آليات الاستماع والاستجابة، وتحسين تدفق المعلومات داخل المؤسسة وبينها وبين مجتمعها.