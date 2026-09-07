«نبرّد عليهم» تصل إلى 1200 عامل في رأس الخيمة

اختتمت مبادرة «نبرّد عليهم» محطتها الرابعة في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة عدد من النشطاء والمتطوعين وممثلي بنك رأس الخيمة الوطني، أحد الرعاة الداعمين.

وتأتي هذه المحطة، التي استهدفت 1200 عامل في الموقع الإنشائي لمشروع مستشفى رأس الخيمة الجديد، ضمن سلسلة محطات المبادرة التي تهدف إلى إدخال السعادة والفرح إلى نفوس العمال، وتقدير جهودهم وعطائهم، من خلال تقديم المشروبات والمرطبات والهدايا، في أجواء تعكس قِيَم التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني.

وشهدت المبادرة في رأس الخيمة تفاعلاً لافتاً من المشاركين والعاملين، في مشهد يُجسّد رسالة المبادرة في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة العطاء والتقدير لمن يسهمون بجهودهم في مسيرة التنمية.

وأكد القائمون على المبادرة أن الوصول إلى 1200 عامل في المحطة الرابعة برأس الخيمة، يعكس اتساع نطاق المبادرة، وتفاعل مختلف الجهات المجتمعية والقطاع الخاص معها، مثمنين دعم بنك رأس الخيمة الوطني ومشاركة النشطاء وما يقدمونه من إسهام في إنجاح المبادرة، وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وتواصل مبادرة «نبرد عليهم» رحلتها عبر محطاتها المختلفة، حاملةً رسالة تقدير وعرفان للعمال، ومجسّدةً قِيَم الرحمة والعطاء والسعادة التي تُشكّل جزءاً أصيلاً من نهج المجتمع الإماراتي.