طفلة تضلّ طريق المنزل.. بعد مشوار قصير إلى البقالة

أعاد مركز شرطة نايف طفلة تبلغ ست سنوات إلى ذويها، في غضون نصف ساعة من تلقيه بلاغاً يفيد بفقدانها. وكانت الطفلة قد غادرت المنزل متوجهة إلى البقالة، في مشوار قصير برفقة والدها، إلا أنها ابتعدت عن المكان، وضلت طريقها إلى المنزل.

وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم، وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من التعرض لأي مكروه، مؤكدة أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته، كما يجب تعليم الأطفال كيفية التصرف إذا ضلوا طريقهم، وكيفية طلب المساعدة من رجال الشرطة أو الأمن إذا فُقدوا وسط الزحام وفي الأماكن العامة.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير مركز شرطة نايف، العميد خبير عمر موسى عاشور، إن بلاغاً ورد من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بفقدان طفلة في منطقة فريج المرر. وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل، وتوزيع صورها على جميع دوريات ومباحث المركز.

وفي غضون نصف ساعة من البلاغ، تم العثور عليها في أحد الشوارع في منطقة الاختصاص من قبل دورية المركز، وهي في حالة بكاء وخوف شديدين وتم اصطحابها إلى المركز. وقدم لها قسم التواصل مع الضحية الاهتمام والرعاية إلى حين وصول والدها.

ولفت العميد عمر عاشور إلى أن والد الطفلة أوضح أنه ذهب معها إلى بقالة قرب المنزل، وبعد عملية الشراء التفت ولم يجدها، فاعتقد أنها عادت إلى المبنى الذي يقطنون فيه. وعندما ذهب مسرعاً إليه لم يجدها، فبحث عنها مع والدتها قرب المنزل ولم يجداها، فسارعا بإبلاغ الشرطة.