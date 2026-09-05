عفو رئاسي عن المحكوم عليه عبدالرحمن يوسف القرضاوي

صدر أمس عفو صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن المحكوم عليه عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الذي كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت بتاريخ 27 أغسطس الماضي بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم.

وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي.