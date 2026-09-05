رئيس الدولة يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالإنجاز التاريخي لحكومتها، بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها، بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح».

وأضاف سموّه: «من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية-الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا، وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما».