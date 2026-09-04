رفع رواتب موظفي حكومة الشارقة.. 27 ألف درهم للجامعي و20.9 ألفاً لحَمَلة «الثانوية»

أعلن رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، رفع رواتب موظفي حكومة الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى مواكبة متطلبات الحياة، وتعزيز مستوى العيش الكريم، والاستقرار المعيشي للموظفين.

وأوضح الزعابي، عبر برنامج «الخط المباشر»، أن صافي راتب الموظف الجامعي سيبلغ، بعد استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 27 ألفاً و125 درهماً شهرياً، في خطوة تعكس حرص حكومة الشارقة على توفير دخل يتناسب مع المؤهلات العلمية، ويلبي الاحتياجات المعيشية للموظفين.

وأضاف أن صافي راتب الموظف الحاصل على شهادة الثانوية العامة سيرتفع إلى 20 ألفاً و950 درهماً شهرياً، بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، مقارنة بـ17 ألفاً و575 درهماً سابقاً، بزيادة قدرها 3375 درهماً شهرياً، بنسبة نحو 19.2%.

وأكد الزعابي أن التوجيهات تقضي بألا يقل دخل موظفي حكومة الشارقة عن 20 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أن الزيادة تُمثل حافزاً قوياً للموظفين، وتسهم في رفع مستوى معيشتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.