«اللجنة الوطنية» تناقش مسودة وثيقة سردية الاتحاد

عقدت اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد اجتماعها الثاني، برئاسة أحمد جمعة الزعابي، وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، فبديوان الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة مسودة «الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد»، التي تتضمن تسلسلاً تاريخياً للأحداث والمحطات الرئيسة، والشخصيات والأدوار، والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ تشكيل فريق من الباحثين المتخصّصين في «الأرشيف والمكتبة الوطنية» لإعداد المسودة الأولية، ومن ثم تمّت مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة، قبل أن يقوم فريق الباحثين بمراجعة الوثيقة في ضوء الملاحظات والأدلة والوثائق المعتمدة، وصولاً إلى الصيغة النهائية.

وأشاد أحمد جمعة الزعابي بجهود الأعضاء في إعداد الوثيقة ومراجعتها، وتقديم الملاحظات والمدخلات التي أسهمت في إثراء محتواها وتعزيز دقتها.

وشدّد على أهمية العمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة، بما يضمن اعتمادها مرجعية وطنية موحدة لسردية قيام دولة الإمارات، والاستناد إليها في المناهج الدراسية والمحتوى الإعلامي والحملات والمناسبات الوطنية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأكّد أهمية تحديد آليات واضحة لتفعيل الوثيقة، وضمان الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية.

كما أكّد أن الوثيقة من شأنها أن تُسهم في توحيد الخطاب الوطني المتصل بسردية الاتحاد، وتعزيز دقته واتساقه في مختلف أوجه التعبير، مع إتاحة المجال لتقديم السردية بأساليب وصيغ متنوّعة تتناسب مع طبيعة كل منصّة وجمهورها على ألّا يخرج ذلك عن الإطار العام الذي تُحدّده الوثيقة.

حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، هاجر أحمد الذهلي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، خالد الخرجي، والمدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، ورئيس مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، عبدالله المحيان، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والاستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، محمد الظهوري، والمدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، محمد الكعبي، والأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد، الدكتور حمد الحمادي.

وتُعدّ اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات، وتُعنى بتوثيق وصياغة السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يُجسّد الدور المحوري للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.