الجامعة العربية تحذر من تداعيات التصعيد الإيراني على أمن المنطقة

حذّرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تُمثّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع.

وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، أمس، تجدد الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، مؤكدة أن استمرار التصعيد يُمثّل انتهاكاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ويقوض فرص التهدئة والجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.

ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة تأكيد ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي، باعتباره السبيل لوقف التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.