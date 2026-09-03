رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.

وبحث سموه ودونالد ترامب، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.