أحمد بن محمد يعزي في وفاة أرملة المرحوم عبدالله بن الشيخ أحمد

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها أرملة المرحوم عبدالله بن الشيخ أحمد، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.