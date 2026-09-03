الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

• الإمارات تؤكد أن الهجمات العدوانية تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة.