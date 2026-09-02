بلدية الظفرة تنجز صيانة وتأهيل طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال صيانة وتأهيل عدد من المقاطع المتضررة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، ضمن الحدود الإدارية لكل من مدينة غياثي ومدينة المرفأ ومدينة السلع، بطول أكثر من 23 كيلومتراً، ويأتي ذلك في إطار خطة البلدية للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية.

وشملت الصيانة أعمال التخطيط المروري، وتركيب العواكس الأرضية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، بما يُعزّز وضوح المسارات المرورية، ويدعم رؤية السائقين، ويسهم في رفع مستويات السلامة، ورفع كفاءة الطريق، وتحسين انسيابية الحركة.

وأكدت البلدية تنفيذ أعمال التأهيل للمحافظة على أصول البنية التحتية وإطالة العمر الافتراضي للطرق، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الظفرة، فيما يأتي ذلك ضمن برامجها الدورية لرفع كفاءة شبكة الطرق، بما يتماشى مع خططها الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تلبي احتياجات مستخدمي الطرق.

وتسهم هذه الأعمال في تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى الراحة والسلامة لمستخدمي الطريق، فضلاً عن تعزيز جاهزية طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تربط مدن منطقة الظفرة، وتدعم حركة السكان والمركبات والمواصلات بين مختلف مدن المنطقة، وتواصل البلدية تنفيذ برامج ومشاريع الصيانة والتأهيل وفق خطط مدروسة تستند إلى المتابعة الميدانية، والتقييم الفني المستمر لحالة شبكة الطرق، بما يضمن المحافظة على كفاءتها التشغيلية.