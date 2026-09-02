القرقاوي: تبادل التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية يزور دولة الإمارات، للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.

وقال محمد القرقاوي: «بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات».

وأضاف: «التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي، وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين».

وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية، وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر بساط، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزير المهجرين، الدكتور كمال شحادة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها، بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.