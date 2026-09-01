الإمارات تُدين بشدة الهجوم العدواني على الأردن

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.