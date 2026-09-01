إدانات عربية واسعة للهجوم الإيراني العدواني على الإمارات

أدانت دول عربية الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات، فقد أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيّرة، أمس، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.

فيما أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة، تم التعامل معها من قِبَل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وعلى المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان، أمس، بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

كما أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيّرة، تم التعامل معها من قِبَل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات، ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، عن بالغ القلق إزاء تجدد هذه الاعتداءات التي طالت الإمارات والأردن أيضاً، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدول الشقيقة وشعوبها، فضلاً عما تحمله من مخاطر جدية لاتساع نطاق المواجهة، وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضائق البحرية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وحذرت من التداعيات الخطرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة وقف هذه الهجمات وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى مائدة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار، وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة.

وقد أدان الأردن، أمس، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام طائرة مسيّرة، تم التعامل معها من قِبَل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وأكد أنه يعد انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطراً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.