وزارة الدفاع: قواتنا الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع تعاملها مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كل التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة.

فيما أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قِبَل وسائل الإعلام، بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ، عارٍ عن الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، إن طرأت، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.