«أم الإمارات» للطلبة: كل تجربة تتعلمون منها تقربكم خطوة من أحلامكم

وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، حثّت فيها الطلبة على جعل مدارسهم مساحة للتعلم والاكتشاف، ومعلميهم شركاء في رحلة نجاحهم.

وقالت سموها: «كونوا عوناً لزملائكم، متمسكين بقيم الاحترام والتعاون والمسؤولية، ولا تخشوا التحديات، فكل تجربة تتعلمون منها تقرّبكم خطوة من أحلامكم»، كما قالت سموها: «إنكم أبناء الإمارات وثروتها الأغلى، وفي عقولكم وطموحاتكم نرى مستقبل وطن آمن بكم، ووفر لكم سبل العلم والتميز، لتكونوا قادرين على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد، والحفاظ على قيمنا وهويتنا، والمساهمة بعلمكم وأخلاقكم وإبداعكم في رفعة وطنكم».