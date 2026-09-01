عبدالله بن زايد: التعليم في الإمارات مسيرة متكاملة لبناء الإنسان

وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كلمة بارك فيها للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي العودة إلى المدارس، وبداية العام الدراسي الجديد.

وقال سموه في كلمته: «نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة وأسرهم ومعلميهم والعاملين في القطاع التعليمي انطلاق العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم عاماً حافلاً بالتعلم والنجاح والإنجاز».

وأكد سموه أن التعليم في دولة الإمارات مسيرة متكاملة لبناء الإنسان، تتجاوز التحصيل الأكاديمي وتمتد إلى تنمية المهارات الحياتية والمستقبلية، وترسيخ الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع والوطن.

وأوضح أنه في هذه المسيرة تظل الأسرة والمدرسة شريكين أساسيين، ويبقى المعلم ركيزة في تعليم أبنائنا وتوجيههم وإلهامهم.

ودعا الطلبة في جميع المراحل التعليمية إلى الاستفادة من كل فرصة للتعلم والتطور، واستخدام المعرفة والتقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، والتفكير في مستقبلهم ومساراتهم، بما يحقق طموحاتهم ويخدم وطنهم.

وأضاف سموه: «نجدد ثقتنا بأبنائنا وبناتنا وبالعاملين في القطاع التعليمي، وبقدرتهم على مواصلة مسيرة الإنجاز، مستلهمين ما أثبته وطننا من عزيمة وشجاعة وتكاتف وطموح، لإعداد أجيال واثقة وطموحة، تعتز بهويتها وقيمها، وتسهم بفاعلية في تقدم دولة الإمارات وبناء مستقبلها».

من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بالمناسبة نفسها: «مع بداية العام الدراسي الجديد، نتمنى لأبنائنا وبناتنا عاماً مليئاً بالتعلم والنمو والنجاح، يجدون فيه بيئات داعمة تمكنهم من اكتشاف قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتمنحهم شعوراً بالانتماء والأمان والشغف».

وأضافت سموها أن لكل طالب وطالبة طموحاً ومساراً وإمكانات خاصة، ومسؤوليتنا أن نوفر لهم الفرصة لتنميتها في بيئة ترسّخ هويتهم وقِيَمهم، وتساعدهم على بناء شخصيتهم والاستعداد للمستقبل بثقة، ونطمح إلى أن ينشأ أبناؤنا وبناتنا بروح المسؤولية والمبادرة لتدفعهم إلى الإسهام في بناء مجتمعهم ووطنهم.

مريم بنت محمد بن زايد:

• لكل طالب وطالبة طموح ومسار وإمكانات خاصة، ومسؤوليتنا أن نوفر لهم الفرصة لتنميتها في بيئة ترسّخ هويتهم وقِيَمهم.