البديوي يدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مُسيّرة، تم التعامل معها من قِبَل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُمثّل تصعيداً خطراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد في بيان له، أمس، على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.