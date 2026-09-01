الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة الـ 26 ومنتسبي «بلادي»

استقبلت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مجندي الدفعة الـ26 من الخدمة الوطنية، بالتزامن مع استقبال منتسبي برنامج «بلادي»، الذي أطلقته وزارة الدفاع أخيراً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التدريب والتأهيل لأبناء الوطن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تستثمر في الإنسان الإماراتي وتعزز جاهزيته وقدراته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وصون مكتسباتها.

وشهدت مراكز التدريب، منذ ساعات الصباح الأولى، استقبال المجندين ومنتسبي برنامج «بلادي»، وفق إجراءات تنظيمية متكاملة شملت التسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والطبية، تمهيداً لانطلاق برامجهم التدريبية، وسط جاهزية تامة من الكوادر العسكرية والإدارية والطبية المعنية.