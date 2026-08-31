طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر غرباً جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:35 والمد الثاني 03:45 والجزرالأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 21:45.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني 01:06 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 85 30

دبي 43 31 85 30

الشارقة 41 27 80 30

عجمان 39 29 85 30

أم القيوين 38 23 85 30

رأس الخيمة 42 24 85 25

الفجيرة 36 28 80 25

العـين 44 31 70 15

ليوا 45 27 75 25

الرويس 42 27 70 35

السلع 43 28 70 25

دلـمـا 40 29 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 80 35

أبو موسى 38 30 80 30