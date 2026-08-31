الجروان: مع غروب شمس اليوم ينتهي فصل الصيف أرصادياً

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أنه مع غروب شمس اليوم ينتهي آخر نهار من فصل الصيف لهذا العام، وفقاً للمفهوم الأرصادي أو المناخي، ليبدأ فصل الخريف مناخياً في النصف الشمالي من الأرض اعتباراً من الغد الموافق 1 سبتمبر.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»: «إن تقسيم الفصول أرصادياً ومناخياً يعتمد على معدلات درجات الحرارة خلال أشهر السنة، إذ يبدأ الخريف مع مطلع شهر سبتمبر، والشتاء في بداية ديسمبر، والربيع مع بداية مارس، فيما يبدأ الصيف في مطلع يونيو»، مشيراً إلى أن هذا التقسيم يُستخدم لتسهيل حساب المتوسطات وفق بيانات السنة في معظم دول العالم.

وأضاف: «يختلف هذا التقسيم عن الفصول الفلكية التي تُحدد وفق موقع تعامد الشمس بالنسبة إلى الأرض، حيث يبدأ فيها الخريف فلكياً في 23 سبتمبر، والشتاء في 22 ديسمبر، والربيع في 21 مارس، والصيف في 21 يوليو».

وأشار الجروان إلى أن الدولة ستشهد اعتباراً من سبتمبر انخفاضاً ملحوظاً في الحرارة، بعد أن استقرت الدرجات العليا خلال أغلب أشهر الصيف عند 42 درجة مئوية فما فوق، والدنيا عند 29 درجة مئوية فما فوق.

وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض خلال أغلب أيام سبتمبر، لتسجل العليا أقل من 39 درجة مئوية، والدنيا أقل من 27 درجة، على أن تواصل تراجعها في أغلب أيام أكتوبر إلى أقل من 35 درجة للعليا و22 درجة للدنيا، ثم إلى أقل من 30 درجة للعليا ودون 18 درجة للدنيا خلال أغلب أيام نوفمبر.