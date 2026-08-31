مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية - في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ القلق إزاء تجدد هذه الاعتداءات التي طالت الأردن أيضا، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدول الشقيقة وشعوبها، فضلا عما تحمله من مخاطر جدية لاتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضائق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي، وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة وقف هذه الهجمات وخفض حدة التصعيد، والعودة إلى مائدة المفاوضات، وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة.