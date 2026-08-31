قرقاش: سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلاً مستداماً، وأن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلاً مستداماً، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولاً إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة".