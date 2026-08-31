محمد بن راشد: من فصولكم ودروسكم ومعارفكم نبني مستقبل وطننا.. فكونوا على قدر الطموح

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية دور الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في بناء مستقبل دولة الإمارات وذلك بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيراً سموه إلى أن بداية العام الدراسي تحمل معها طاقة متجددة وأحلاماً جديدة لأجيال الوطن نحو مستقبل أفضل وأجمل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اليوم يبدأ عام دراسي جديد .. وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من مليون و277 ألف طالب في دولة الإمارات.. ومع بداية كل عام دراسي .. تسري في مجتمعنا طاقة جديدة .. وحركة متجددة .. وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل..".

وتابع سموه قائلا: "أقول لطلابنا : من فصولكم .. ودروسكم .. ومعارفكم نبني مستقبل وطننا .. فكونوا على قدر الطموح .. وأقول للمعلمين المخلصين : بجهودكم ننشر العلم .. ونرعى المواهب .. ونغرس الثقة .. ونزرع الأفكار العظيمة في أجيالنا .. فكونوا على قدر هذه الأمانة.. وأقول لأولياء الأمور: أنتم الشريك الأول في رحلة التعليم .. وأنتم المدرسة الأولى .. وبكم ومعكم نبني إنسان هذا الوطن" .

وأضاف سموه: "حفظ الله أجيالنا ووفقهم وسدّدهم .. وتمنياتنا لهم بعام دراسي ناجح .. وأوقات مليئة بالعلم والمعرفة والسعادة".