«فلسطين تحب الإمارات» فعالية في غزة تعبّر عن الامتنان للدولة

نظّمت عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة فعالية «فلسطين تحب الإمارات»، بمشاركة واسعة من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية، في أجواء جمعت بين التراث الفلسطيني والفن والموسيقى والترفيه، تعبيراً عن مشاعر المحبة والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً لدعمها الإنساني المتواصل لأهالي القطاع.

وتضمنت الفعالية معرضاً تراثياً وبازاراً فلسطينياً، ضمّ المأكولات الشعبية، والثوب الفلسطيني والمطرزات، والحِرَف اليدوية، والخيام وبيت الشعر، إلى جانب زاوية للحنة الفلسطينية، بما أتاح للحضور التعرّف إلى جوانب متنوعة من التراث والموروث الشعبي الفلسطيني.

كما شهدت الفعالية فقرات فنية وتراثية متنوعة، شملت الدحية والدبكة الشعبية والموسيقى، والعروض الترفيهية للأطفال، إضافة إلى عرض فني وسط تفاعل لافت من الحضور، وأجواء عكست روح الفرح.

وعبّر الحضور، خلال الفعالية، عن محبتهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مؤكدين تقديرهم للمواقف الإنسانية والدعم الذي تقدمه الإمارات لأهالي قطاع غزة، بينما حملت كلماتهم ومشاركاتهم عبارات الوفاء والشكر، في تأكيد لعمق المشاعر التي تجمع الشعبين.

وجاءت فعالية «فلسطين تحب الإمارات» بالتزامن مع فعالية «الإمارات تحب فلسطين»، التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول من أمس، في مشهد يُجسّد المحبة المتبادلة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمعهما، لتلتقي الفعاليتان في رسالة واحدة عنوانها الوفاء والمحبة والتقدير المتبادل.