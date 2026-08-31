دخول 5 قوافل إماراتية تحمل 903 أطنان مساعدات إلى غزة

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 74 شاحنة محملة بـ903 أطنان من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3» تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة، تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.

وتضمنت القوافل مواد غذائية ومستلزمات دراسية ومواد إيواء، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل القطاع.