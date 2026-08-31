«الدفاع»: 4 فروق أساسية بين الخدمة الوطنية وبرنامج «بلادي»

أفادت وزارة الدفاع أن برنامج «بلادي»، الذي أطلقته أخيراً، أحد مسارات برنامج الخدمة الوطنية، موضحة أبرز الفروق والمشتركات بينهما، من حيث طبيعة البرنامج، وأهدافه، والفئة المستهدفة، وآلية الالتحاق.

ويتطابق البرنامجان تماماً في كونهما إلزاميين، ويمتدان للمدة الزمنية ذاتها البالغة 11 شهراً.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها على موقع «إكس»، إجابات عن أبرز التساؤلات حول البرنامج، ومراحله التدريبية، والتجهيزات المصاحبة للمنتسبين، وما تتضمنه رحلتهم من مراحل الإعداد والتأهيل، وصولاً إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم وفق أهداف البرنامج ومساراته.

وأوضحت أن الفروق بين المسار الجديد والخدمة الوطنية العامة تشمل:

طبيعة البرنامج: يُعد برنامج «بلادي» واجباً وطنياً يتبع مساراً متقدماً من برنامج الخدمة الوطنية لتنمية المهارات النوعية، في حين تستمر الخدمة الوطنية كواجب مستند للتشريعات والشروط المعتمدة.

الأهداف: أهداف برنامج «بلادي» تتكامل مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الخدمة الوطنية على مستوى تعزيز الجاهزية الوطنية، إلا أن لكل منهما تركيزاً ونطاقاً مختلفاً لتحقيق الجاهزية الشاملة، حيث يهدف برنامج «بلادي» إلى تعزيز الجاهزية الوطنية عبر المهارات النوعية المتقدمة والقدرات المعرفية والعملية والقيادية.

الفئات المستهدفة: يقتصر القبول في برنامج «بلادي»، خلال مرحلته الأولى، على خريجي الثانوية العامة من الذكور فقط بناءً على معايير محددة، بينما يفتح برنامج الخدمة الوطنية العام أبوابه للذكور والإناث معاً.

آلية القبول: يتطلب الالتحاق ببرنامج «بلادي» اجتياز منظومة تقييم الكفاءات القيادية والمقابلات الرسمية واختبارات ميدانية، في المقابل، يتم الالتحاق بالخدمة الوطنية وفق النظام ومتطلبات الخدمة الوطنية، ويلتزم المنتسبون في البرنامجين بفترة تأهيل تمتد لـ11 شهراً، في حين يشمل برنامج بلادي مساراً مستداماً بعد التخرج، ليؤسس لمنظومة جاهزية مستقبلية طويلة الأمد.