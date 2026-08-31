إعادة افتتاح تقاطع على طريق E20 في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل إعادة افتتاح التقاطع العلوي الذي يربط بين مدينة خليفة ومدينة زايد فوق طريق E20، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وسيتاح مساران إضافيان أمام مستخدمي الطريق، على جزء رئيس من الطريق السريع المؤدي إلى مدينة أبوظبي، ليرتفع إجمالي عدد المسارات إلى خمسة في كل اتجاه.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الشرقي من طريق E20، مع اكتمال الأعمال في معظم الجزء الغربي من المشروع، افتتاح تقاطع جديد ومسارات إضافية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكانت الدائرة أعلنت، سابقاً، أن تطوير مشروع طريق E20 يشمل زيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى خمسة في كل اتجاه، وإنشاء جسرين جديدين، إلى جانب 10.5 كيلومترات من المنحدرات والحلقات المرورية الجديدة.

كما يشمل نطاق المشروع 1.5 كيلومتر من الطرق الداخلية، وثمانية تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لتعزيز مستويات السلامة المرورية في مدينة خليفة والمناطق المجاورة.