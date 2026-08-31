«طرق دبي» ترسي عقدَي تطوير شارع الميدان بـ 1.1 مليار درهم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدَي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بكُلفة مليار و161 مليون درهم.

ونظراً إلى ضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.

ويتضمن المشروع تطوير عدد من التقاطعات الرئيسة على شارع الميدان، من خلال تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر، وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ مسارات للدرّاجات الهوائية، لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.

ويخدم المشروع عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن القيادة الرشيدة جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً للعيش والعمل والاستثمار، وذكر أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وأضاف: «يُعدّ شارع الميدان أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يُشكّل محوراً موازياً ومسانداً لشارعَي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويُسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة، ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية»، وأوضح أن مشروع تطوير شارع الميدان، يُشكّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعَي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، ويأتي تنفيذ المشروع في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يُعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.

وأفاد الطاير بأنه نظراً إلى ضخامة المشروع، وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله.

ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي: شارع الخيل، وشارع لطيفة بنت حمدان، وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً، ويشتمل المشروع على تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، يتضمن إنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14 ألفاً و400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وتوفير ربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان، كما يشمل المشروع إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي - العين، باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا، وتحسين سهولة الوصول إليها، وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.

ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، حتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب كيلومترين، بما يُعزّز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.

ويتضمن العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط، إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في كل الاتجاهات، كما يتضمن إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14 ألفاً و400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يشمل العقد إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدرّاجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدرّاجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام، ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.

ويُمثّل المشروع جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها الهيئة لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يتكامل مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته أخيراً، ليُشكّلا معاً منظومة مرورية تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد، والخيل، والشيخ محمد بن زايد، والإمارات، وزايد بن حمدان، بما يُعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويوفر مسارات بديلة ذات كفاءة عالية تدعم استدامة شبكة الطرق.

• يتضمن «المشروع» تطوير عدد من التقاطعات الرئيسة على شارع الميدان، من خلال تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر، وطرق بطول 17 كيلومتراً