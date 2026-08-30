أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، عن منع دخول المركبات الثقيلة و جميع حافلات العمال إلى جزيرة أبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية، وذلك اعتباراً من غدٍ الإثنين الموافق 31 أغسطس وحتى يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026. ويبدأ تطبيق قرار المنع يومياً خلال الفترة الصباحية الممتدة من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 9:00 صباحاً، ويستثنى من ذلك مركبات الدعم اللوجستية وشركات النظافة.