دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 903 أطنان

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 74 شاحنة محملة بـ903 أطنان من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتضمنت القوافل مواد غذائية ومستلزمات دراسية ومواد إيواء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.

وتأتي هذه القوافل امتدادا للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.